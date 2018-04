The Coral comparte el primer anticipo de su próximo disco

La banda inglesa, con más de 20 años de carrera a sus espaldas, ha anunciado el que será su noveno álbum de estudio. The Coral publicará el 17 de agosto Move Through The Dawn, el cual han detallado junto al lanzamiento de su primer sencillo, Sweet Release.

La pieza formará parte del sucesor de Distance Inbetween, última referencia de The Coral y que data de 2016. La canción viene acompañada de un divertido vídeo dirigido por James Slater. Ignition Records distribuirá un trabajo grabado en los estudios Parr Street de Liverpool y producido por la propia formación y Rich Turvey.

Además, The Coral estará de gira a lo largo del año. Ya disponen de varias fechas confirmadas en Reino Unido. Algunas de estas citas estarán acompañados por otros grupos británicos como Manic Street Preachers, Ocean Colour Scene o Noel Gallagher.

Tracklist de ‘Move Through The Dawn’