‘The Club’ es el nuevo single de Hinds

Las chicas de Hinds han vuelto con un nuevo tema para presentar su próximo disco. Esta vez, se ha tratado de The Club, que sonaba esta tarde en el programa de Annie Mac en la BBC Radio 1. Puedes escucharlo entero aquí.

Las madrileñas acompañaban a la locutora británica en su espacio musical, para presentar el Hottest Record de la semana. Se trataba de The Club, tema vibrante en guitarras eléctricas y en las voces metalizadas de Ana y Carlotta. Una canción que parece querer presentar una nueva cara de Hinds y un sonido claramente influenciado por el de sus reconocidos ídolos The Strokes. Sin ir más lejos, para el álbum que está al caer, Hinds han compartido productor con la banda neoyorkina. Nada menos que Gordon Raphael, quien trabajó con The Strokes en sus primeros álbumes.

“Creo que suena diferente porque somos diferentes. Este grupo se formó de manera muy rápida. Al principio teníamos mucha prisa. Estábamos de gira, grabábamos, escribíamos… lo hacíamos todo al mismo tiempo. Pero ahora que hemos tenido más tiempo, ya sabemos lo que queremos y cómo hacerlo ocurrir”, reconocía Ana Perrote, añadiendo que si quisieran hacer un álbum autotitulado, sería este.

El nombre del trabajo, sin embargo, será el de I Don’t Run, homónimo del primer single que la banda madrileña compartía hace semanas. La fecha de salida está marcada para el 6 de abril y, mientras tanto, Hinds tienen más de treinta conciertos planeados en EE. UU. y Europa. Entre ellos, pasarán por el aclamado festival South by Southwest e incluyen una fecha en la sala Joy Eslava de Madrid.