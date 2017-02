The Chemical Brothers confirman un nuevo DJ set en Barcelona

El 22 de abril, The Chemical Brothers vuelven a Barcelona para deleitarnos con un DJ set de tres horas en Razzmatazz Clubs. El espectáculo comenzará a la 1 de la madrugada, y las entradas ya han salido a la venta por 30€ + gastos (early bird) o 35 € + gastos (segundo tramo) a través de www.salarazzmatazz.com

Para prepararnos para esta gran ocasión, nada mejor que hacer un repaso a la carrera del influyente dúo británico: Tom Rowlands y Ed Simons forman uno de los dúos electrónicos más célebres de estos últimos 25 años. En UK han colocado sus cinco álbumes en el número uno, y 13 de sus singles entre el top 20, con dos de ellos en el número uno también. Han logrado cuatro Grammy, dos de ellos por el mejor Álbum de Música Electrónica y en el año 2000 un Brit Award por el mejor live de música electrónica.

Junto a Fatboy Slim, Propellerheads, Prodigy o The Crystal Method, inventaron aquello que en los noventa se llamó big beat, estilo al que hicieron crecer y con el que crecieron, hasta convertirse en un referente mundial de la música electrónica, con su irresistible cóctel de techno, electro, rave y pop, tan ligado al pasado musical clubber de su natal Madchester.

Compañeros de escuela, sus gustos musicales se movían entre los rare grooves y el hip hop, y bandas locales como New Order o The Smiths, frecuentando clubs legendarios como The Mud Club o The Hacienda siendo teenagers. Pronto dan sus primeros pasos en la producción como The Dust Brothers, y empiezan a pinchar en 1992 en un pub local bajo el alias The 237 Turbo Nutters, sus primeras sesiones a base de hip-hop, house y techno. Ese mismo año producen y lanzan Song To Siren en Diamond Records, su propio sello, planchando 500 copias que mueven ellos mismos por las tiendas especializadas de Londres. Una de esas copias va a parar al dj Andrew Weatherall, que lo publicaría un año más tarde en su sello Junior Boy’s Own, en lo que sería el principio de todo. En 1994 entran como residentes del pequeño pero muy influyente Heavenly Social Club, frecuentado por Noel Gallagher, Paul Weller o Tim Burgess, entre otros, residencia por la que llegaron sus remixes para Manic Street Preachers, The Charlatans, Primal Scream o Prodigy. En marzo de 1995 giran por los Estados Unidos junto a Orbital y Underworld y reciben una querella de los Dust Brothers americanos por la que cambiarán su nombre por The Chemical Brothers, con el que firman su cuarto single Leave Home en junio de 1995 publicado por Junior Boy’s Own, su primera incursión en los charts de muchas y avance de su inminente primer álbum Exit Planet Dust, publicado tan sólo un mes más tarde. Tras este vendrían seis álbumes más de estudio entre 1997 y 2010, y la banda sonora de Hanna en 2011, además del álbum en directo Don’t Think en el 2012. El pasado 2015 publicaron Born in the Echoes, su álbum más reciente, un trabajo donde vuelven a sus raíces electro y big beat marca de la casa. Un disco con varios singles: Go, Sometimes I feel so deserted y Wide Open, canción con la colaboración de Beck que salió con remixes de Joe Goddard y Kölsch. Y hace tan sólo unos meses, a finales del pasado 2016, se sacaron de la chistera su nuevo single C-h-e-m-i-c-a-l, un bombazo que recuerda al sonido rave de los primeros años noventa para reventar las pistas de baile que se pongan por delante.

Hazte ya con tus entradas y no te pierdas esta gran cita.