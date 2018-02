The Charlatans regresan con conciertos especiales en 2018

The Charlatans ha vuelto a dar señales de vida en 2018 y con un titular muy interesante. Una serie de conciertos especiales tendrán lugar en su ciudad de origen.

Parece que cada vez más bandas abogan por regresar a sus orígenes, una vez que han rozado las mieles del éxito. La formación, originaria de Manchester, vivió un pasado lustroso en los años 90, ahora mantiene su llama viva. Desde 1989 que debutaron, han sabido mantenerse, cosa que no es muy fácil en estos tiempos, tras trece álbumes.

Aunque su último largo fue en 2017, el cuál comentamos aquí, la banda ha querido prolongar su gira de una forma muy especial, a margen del lanzamiento.

Para ello, han decidido que habrá una serie de eventos especiales en Northwich. Durante cuatro noches, tocarán en un espacio para 650 personas llamado Northwich Memorial Court . No puede ser más especial. Además, cada show contendrá canciones diferentes, para aquellos que planeen repetir.

Según narran sus componentes, Northwich fue una ciudad especial que les vio nacer y crecer musicalmente, por ello, quieren volver.

Además de las cuatro épicas noches que prometen, la propia banda ha creado un festival en torno a estas fechas, todo previsto para mayo. El festival, que durará una semana, contendrá actividades como proyecciones de cine, conciertos de bandas invitadas y más propuestas que engrandecerán si cabe más el nombre de la banda.

Aquí podéis el anuncio oficial emitido por la banda:

4 nights at Northwich Memorial Court in May

Tickets on sale 10am on 3rd March

Pre-sale from 8am, sign-up: https://t.co/d1mlzsRCdt

We'll send you the info before the day. pic.twitter.com/HhbAQcmUiQ

— The Charlatans (@thecharlatans) February 22, 2018