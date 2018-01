The Breeders revela detalles de su quinto álbum

Proyectos que quedan abandonados, proyectos que vuelven con el nuevo año. En este caso, 2018 será un año clave en la vuelta de The Breeders. La banda formada por Kim Deal y otros músicos de formaciones notables como Throwing Muses, han confirmado su vuelta y no solo eso, sino que ya podemos disfrutarla con un primer single.

Parece que tras el haber abandonado Pixies en 2013, Kim ha sentido la necesidad de volver al estudio, aunque siempre ha estado trabajando en paralelo con otros proyectos emergentes. Pero en esta ocasión y con el elenco original (incluyendo a su hermana gemela), regresan con once canciones, de las cuales ya podemos disfrutar de la que da título al álbum: All Nerve.

Entre lo que hemos podido saber, participarán voces más noveles como la de Courtney Barnett, sabiendo aprovechar esta nueva generación de talentos. Saldrá algo muy bueno de todo esto, lo intuimos.

Aquí podéis ver las futuras canciones que compondrán este quinto y esperado trabajo, que verá la luz el próximo viernes 2 de marzo:

01 Nervous Mary

02 Wait in the Car

03 All Nerve

04 MetaGoth

05 Spacewoman

06 Walking with the Killer

07 Howl at the Summit

08 Archangel’s Thunderbird

09 Dawn: Making an Effort

10 Skinhead #2

11 Blues at the Acropolis

Sin más preámbulos, os dejamos con esta nueva canción, a la espera de uno de los discos del año: