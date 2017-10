The Breeders publican un teaser y adelantan nueva música

La banda británico-norteamericana ha publicado en su cuenta de Twitter un adelanto de lo que podría ser una nueva canción.

Además del audio, The Breeders ha escrito: “Good Morning” para acompañar la publcación. A principios de año la banda anunció fechas de una pequeña gira para la estación de otoño y hay quien especula que poría estar cociéndose un nuevo trabajo. El álbum en cuestión seguiría a Mountain Battles más de diez años después en caso de ser un LP y en cuanto a discografía al EP de 2009 Face to Fatal.

Desde entonces sólo se ha publicado una nueva edición de su exitoso Last Splash de 1993 con material adicional de directos, así como rarezas. No se sabe qué han querido decir con estos diez segundos de batería, acordes de guitarra eléctrica y voces a grito de “Good Morning”. Hay quien dice que será el título de un nuevo tema pero no cabe duda de que algo han querido decir.