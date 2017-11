The Breeders podrían publicar nuevo disco en 2018

En octubre, The Breeders rompieron un silencio que duraba ya 8 años con la publicación de una nueva canción titulada Wait In The Car, y ahora parece que ya están preparando un nuevo trabajo.

Al menos, así lo afirmó el presentador Marc Maron cuando presentaba a una de las últimas invitadas en su programa, Kim Deal, la líder de la banda y ex-bajista de los Pixies.

Sin embargo, a pesar de la afirmación del presentador, ni Deal ni fuentes oficiales de la banda han confirmado que este trabajo vaya a ser publicado en 2018, aunque esperemos que así sea, sobre todo porque tampoco corrigió a su anfitrión radiofónico.

Por otra parte, lo que sí contó Deal es que Steve Albini aparece en el disco tocando la batería en dos de las canciones, lo cual supone un atractivo añadido a este ya de por si esperado nuevo disco.

Esperemos poder escucharlo muy pronto.