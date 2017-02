The Beach Boys vuelven a España este verano

La mítica banda californiana Beach Boys volverán a traernos sus buenas vibraciones este verano con una gira de cuatro fechas que les traerá a Palma de Mallorca (18 de junio), Burjassot (21 de junio), Madrid (22 de junio) y Fuengirola (24 de junio).

La última en incorporarse a la gira ha sido la localidad valenciana, que marcará el regreso de los californianos a Valencia cuando se han cumplido 26 años de su recordado concierto en el Paseo de la Alameda de la capital, concretamente el 7 de octubre de 1990. Como novedad, también, el formato del concierto en Madrid, donde será la primera vez que se les pueda ver en formato teatro en el Nuevo Teatro Alcalá.

Por supuesto, será una ocasión perfecta para escuchar melodías absolutamente inmortales como Wouldn’t It Be Nice, Surfin’ U.S.A., God Only Knows, Fun, Fun, Fun, Good Vibrations o hasta su versión del California Dreaming, absolutas piezas de orfebrería en la historia de la música popular, de la mano de la formación actual liderada por Mike Love y que completan Bruce Johnston, Jeff Foskett, Scott Totten, Tim Bonhomme, John Cowsill (de los históricos The Cowsills) y Brian Eichenberger.

Pese a las ausencias de algunos de los fundadores de esta histórica banda (Denis Wilson y Carl Wilson fallecieron en 1983 y 1998, respectivamente, y Brian Wilson, Al Jardine y David Marks siguen sus propios caminos), merecerá la pena disfrutar del increíble repertorio de The Beach Boys en estas citas.