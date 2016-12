The Avalanches estrenan dos versiones de “Bad Day”, una canción inédita

Parecía que ese día nunca iba a llegar, pero el retorno de los australianos The Avalanches ha sido uno de los más destacados del año 2016. La banda lanzó su nuevo disco Wildflower en verano, dando así fin a un silencio discográfico de 16 años desde que lanzaron Since I Left You en el año 2001. Estas Navidades, han vuelto a ser actualidad gracias a las dos versiones que acaban de lanzar de la canción Bad Day, inédita hasta este momento y en la que cuentan con la colaboración del rapero Freddie Gibbs.

Así, los australianos van preparando el terreno para sus fechas en directo en el año 2017 después de que a mitad de este año tuvieron que cancelar gran parte de su gira por la enfermedad de uno de sus miembros, Tony Di Blasi. Por lo que parece, en una serie de tweets que primero publicaron y después tuvieron que borrar, los australianos estarán en festivales como Glastonbury y Coachella, mientras que por aquí tendremos que conformarnos con recordar su paso por el Primavera Sound 2016.

Aquí os dejamos también la versión dos de esta misma canción: