The 1975 regalan un tema inédito por Navidad

The 1975 encaran la recta final de un año que ha sido extremadamente especial para ellos. Después de haber publicado su disco I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It, con el que han logrado un gran éxito de público y también de reconocimientos como ser elegidos disco del año por la prestigiosa revista NME (aquí también les hemos elegido entre los 50 mejores discos internacionales del año), han querido celebrar la Navidad con un regalo muy especial para todos sus fans.

Desde este mismo momento, y a través de su sello, podemos descargar gratuitamente How to Draw, una canción que hasta el momento no había sido publicada más que en Estados Unidos. Pero no es la única canción que el sello de la banda, Dirty Hit, nos está regalando estas navidades, ya que también podemos encontrar canciones de QTY, King Nun, Wolf Alice y The Japanese House. Entra y descárgalo al completo aquí.

Nos encanta que algunas de nuestras bandas favoritas se acuerden de sus fans en estas fechas tan especiales y nos ofrezcan sus propios regalos de Navidad. Ojalá cunda el ejemplo y en estos días nos encontremos muchas más sorpresas musicales.