The 1975: del silencio absoluto a dos álbumes en menos de un año

The 1975 han vuelto… y con un lavado de cara bastante interesante. Era en 2016 cuando lanzaban su segundo álbum de estudio, I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It , con el que se consolidaban definitivamente después (y gracias) a su primer disco homónimo lanzado en 2013. Ese rock con toques de los 80, una prosa algo oscura y esos ritmos que enganchaban tanto los ponían en el punto de mira y los hicieron recorrer todo el mundo.

Y es que, tras un par de años de silencio y sin dar pistar de todo lo que estaban preparando, The 1975 vuelven a la carga con noticias muy grandes en muy poco tiempo. La primera de ellas: nuevo tema y videoclip.

Album en 2018 y… ¿2019?

Give Yourself A Try es el primer tema lanzado, con vídeo incluido, de lo que será su tercer álbum. Y, aunque el grupo haya hecho un lavado de cara en su apariencia, los acordes siguen sonando a ellos… eso sí, en una versión mejorada y algo más personal, como podemos escuchar (y leer) en la letra que compartieron vía Instagram en la que Matty Healy habla de muchas cosas: el proceso de madurar, el suicidio adolescente, el seguir adelante, entre otras.

Además del disco de otoño 2018, que llevará por nombre A Brief Inquiry Into Online Relationships, la banda ha anunciado que para 2019, concretamente en mayo, Notes on a Conditional Form será el cuarto álbum que lanzarán. De momento, nos quedamos con Give Yourself A Try, un tema de lo más pegadizo con el que poder esperar hasta nuevas noticias.