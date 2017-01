The 1975 cancela definitivamente su gira española

Aunque la semana no había empezado con buen pie, termina aún peor para los seguidores de The 1975, especialmente aquellos que hubieran comprado entradas para sus conciertos previstos en Barcelona y Madrid para los días 3 y 5 de febrero, respectivamente.

Como ya os contamos, la banda había anunciado a través de su sello que cancelaba estos compromisos, pero que tenían previsto anunciar las nuevas fechas en las que ambas citas se producirían. Sin embargo, hoy hemos sabido por la promotora Live Nation que finalmente se trata de una cancelación definitiva, así que no podremos ver a Matt Healy y compañía en salas en este año 2017.

Una pena ya que había muchas ganas de escuchar en directo los temas de su I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it, que ha sido reconocido como uno de los mejores discos del pasado año.

En cuanto a las razones, parece ser que son diversos compromisos y acciones alrededor de los próximos premios Brit Awards los que han hecho que la banda no tenga la disponibilidad para la gira europea con la que contaban en un principio.

Las devoluciones de las entradas comenzarán el próximo 26 de enero y estarán disponibles hasta 15 días después del día en que tenían que celebrarse los conciertos. Es decir, para el concierto Barcelona, hasta el 18 de febrero, y para el concierto de Madrid, hasta el 20 de febrero. Si la compraste con tarjeta, el reembolso se realizará de manera automática, pero para las entradas compradas en efectivo, tendrás que acudir al mismo punto de venta en el que la adquiriste.