“Terrible Human Beings “, el nuevo disco de The Orwells

Hace 2 años que lanzaron Disgraceland y el 17 de febrero de 2017 vuelven a la carga con Terrible Human Beings, bajo el sello de Canvasback Music. Este nuevo disco está producido por Jim Abbiss, que ya ha trabajado con ellos en sus anteriores LP.

Durante el verano han ido mostrando el material en pequeños conciertosen su ciudad natal, Chicago, y ahora empiezan a dejar entrever cómo será su disco.

El primer single de este nuevo trabajo es Buddy, con letra melancólica pero el mismo sonido garage rock de siempre. Parece ser una pequeña autobiografía de su dura vida de fiesta, viajes por carretera y conciertos.

La siguiente canción que nos acaban de dar a conocer se llama They put a body in the Bayou, en la cual los miembros de la banda se convierten en los guardaespaldas de un político corrupto y acaban siendo testigos de todos sus vicios.

Además de estas dos, el disco incluye otras 11 canciones:

They put a body in the Bayou Fry Creatures Vacation Black Francis A.D. Buddy Hippie Soldier Heavy Head Body Reprise Ring Pop Last Call Double Feature

Y mientras esperamos el lanzamiento de “Terrible Human Beings”, The Orwells estarán de gira por EEUU e Inglaterra a partir de la próxima semana. Esperamos que en algún momento también haya un hueco para España en sus próximas giras.