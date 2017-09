Tercer ciclo de conciertos en salas de mano de “Tomavistas Ciudad”

“Volvemos a la carga con nuestro ciclo de conciertos en salas: Tomavistas Ciudad, que tiene preparados tres jugosos conciertos de aquí a final de año.” Así anunciaban Tomavistas Ciudad el tercer ciclo de conciertos que darán por varias salas de Madrid.

Laetitia Sadier, ex vocalista de Stereolab, llega a Madrid con su nuevo proyecto musical Laetitia Sadier Source Esemble para presentar su primer trabajo Find me finding you. Estará acompañada por Lois, la aventura en solitario del cantante de Trajano! Lois Brea, con su tercer EP Alex recién salido del horno.

El segundo de los conciertos que se dará en esta sala estará encabezado por Xiu Xiu, el proyecto musical del californiano James Stewart que ha redefinido el concepto del pop con su mezcla de rock experimental y electrónica. Además estarán también los murcianos Perro, quienes despedirán la gira de su disco Estudias, Navajas, y aprovecharán la oportunidad para dar la bienvenida al nuevo trabajo que publicarán en 2018.

Otros dos grupos invitados completarán el cartel de la nueva edición del ciclo de conciertos en salas que organiza Tomavistas Festival. Un ciclo que, con tan solo tres años a sus espaldas, ha conseguido consagrarse como una cita ineludible en la capital.