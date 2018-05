Albarn y compañía han anunciado lo que será el nuevo material de Gorillaz, el lanzamiento del sexto álbum de estudio de la banda, que llevará por nombre The Now Now tiene fecha de estreno para este 29 de junio.

Jamie Hewlett, co-fundador de la banda, había adelantado que después de Humanz (que llegó repleto de apariciones especiales de Vince Staples, Kelela, Danny Brown, DRAM), y se convirtió en el quinto disco de Gorillaz editado en 2017, tendrían previsto sacar un disco en 2018, si bien no estaba segura su fecha de estreno.

Ha sido la esposa de Hewlett, Emma de Caunes, quien, desde su cuenta de Instagram, ha confirmado este nuevo trabajo de la banda y la fecha prevista de su publicación.

Ya el año pasado, Hewlett, adelantaba que la banda liderada por Damon Albarn mostraría un giro estético: “Estoy creando un nuevo estilo para el próximo álbum de Gorillaz”, explicó el reconocido dibujante, colaborando mano a mano con Albarn y sus nuevas propuestas.

No contamos con adelantos oficiales de la banda, sólo los dos temas que fueron presentados en su gira Humanz de 2017, Hollywood e Idaho, que no sabemos con seguridad si formarán parte de The Now Now, igual estamos a tiempo de descubrirlo en las dos próximas citas que Gorillaz tiene en España, primero en El Sónar de Barcelona los días 14, 15 y 16 de junio y posteriormente, el 12,13 y 14 de julio en el BBK de Bilbao.