Temples publica el vídeo oficial de su más reciente sencillo

El próximo 3 de marzo será el día que podremos escuchar Volcano, el más reciente álbum de la banda procedente de Kettering, Inglaterra, el cual tendrá una duración de casi 50 minutos y según la agrupación representa una actualización al ritmo que venían presentando hace unos años atrás.

El primer sencillo que salió a las tiendas fue Certainly lanzado en septiembre del año pasado, casi 4 meses después, a tan solo 10 días de haber comenzado el 2017, tuvimos la oportunidad de escuchar el segundo single titulado Strange or Be Forgotten.

Desde ayer ya se encuentra disponible en línea la producción audiovisual correspondiente a este último sencillo, el cual nos muestra a la banda grabando y produciendo el vídeo músical, no obstante esto representó pura actuación debido a que realmente este fue dirigido por James Beale.

Por otra parte, muy probablemente esta será la última canción develada previo al lanzamiento del álbum completo, el cual viene a darle continuación a lo hecho en Sun Structures lanzado en 2014.

Para lo que resta del primer trimestre de este año, la banda tiene programada una gran variedad de conciertos por varias partes de Estados Unidos, además a finales de marzo y prácticamente todo abril tendrán fechas importantes en países europeos como su natal Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Bélgica.

A continuación, puedes ver el vídeo oficial e Strange or Be Forgotten, el segundo sencillo del más reciente disco de Temples: