Tears For Fears publica su primera canción en 13 años

El dúo británico Tears For Fears lanzará una colección de grandes éxitos el mes que viene bajo el nombre de Rule The World y en ella habrá dos pistas nuevas dedicadas a todos sus fans.

A menos de un mes de su lanzamiento, ya se conoce cómo se llama y a qué suena la primera de ambas y es, sin duda, un gran adelanto. Se llama I Love You But I’m Lost, dura más de cuatro minutos y ocupará el tercer puesto en el tracklist de este álbum. Por su parte, Stay, así se llama el segundo tema, ocupará el décimo lugar de un total de dieciséis pistas. Hace trece años que el grupo no publica material original pues en 2014 publicaron un EP pero era de versiones y la fecha concreta de lanzamiento de esta recopilación será el 10 de noviembre.

Además, ya se sabe que están trabajando con Bastille en un nuevo proyecto y en sus directos se pueden escuchar interpretaciones de canciones de otros. Recientemente versionaron Creep de Radiohead. Es digno de admiración que una banda con tantos años en activo siga queriendo lanzar nuevos proyectos y no se quede en colecciones de éxtios, directos en cd o recopilatorios. Os dejamos la lista de temas para que busquéis entre ellos vuestros favoritos.



Rule The World:

1. ‘Everybody Wants To Rule The World’

2. ‘Shout’

3. ‘I Love You But I’m Lost’

4. ‘Mad World’

5. ‘Sowing The Seeds Of Love’

6. ‘Advice For The Young At Heart’

7. ‘Head Over Heels’

8. ‘Woman In Chains’

9. ‘Change’

10. ‘Stay’

11. ‘Pale Shelter’

12. ‘Mothers Talk’

13. ‘Break It Down Again’

14. ‘I Believe’

15. ‘Raoul And The Kings Of Spain’

16. ‘Closest Thing To Heaven’