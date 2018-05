Sí, como lo lees, la banda escocesa indie Belle & Sebastian (Glasgow, 1996) han anunciado una gira de conciertos a bordo de un barco donde tendrá lugar, durante 4 días The Boaty Weekender, un festival que viajará desde Barcelona a Cerdeña, en el que ofrecerán una nueva versión del ya viejo clásico, The Bowlie Weekender (que llevaron a cabo en 1999)

Las fechas previstas serán del 8 al 12 de agosto de 2019 y nos prometen actividades tan diversas como yoga, cócteles, noches de música en vivo, concursos, torneos de scrabble, y sobre todo conciertos.

Conciertos con algunos de sus mejores amigos en cinco escenarios distintos distribuidos por todo el barco, pensando únicamente que al finalizar las actuaciones iremos a una cálida cama mullida en nuestro camarote.

¿Qué más se puede esperar de The Boaty Weekender? ¿Qué tal dos actuaciones únicas de Belle & Sebastian, una conversación íntima en vivo con la banda y actividades con cada uno de ellos?

Si reservamos con la suficiente antelación los primeros 350 camarotes asistirán a la presentación de Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant, un álbum que nunca antes se ha presentado en su totalidad, además de un exclusivo vinilo Boaty Weekender.

Así que, ya sabes, tenemos un año por delante para ahorrar y disfrutar de una experiencia única donde, además de relajarnos en un interesante crucero, estaremos mano a mano con esta impresionante banda que rinde homenaje a grupos tan importantes como The Smith, Aztec Camera, The Velvet Underground y con grandes influencias del folk de Simon & Garfunkel, Donovan o Nick Drake.