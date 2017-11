Tame Impala lanza la edición de lujo de “Currents” acompañada de una canción inédita

Hoy viernes 17 de noviembre, Tame Impala publica el boxset deluxe especial para coleccionistas de su último trabajo Currents, publicado hace ya dos años en 2015. Para celebrar el lanzamiento, estrenan una nueva canción inédita titulada List of People (To Try And Forget About).

Según Kevin Parker, líder de la banda, se trata de una canción compuesta en el período entre el final de la gira de Lonerism y el comienzo de las sesiones de grabación para Currents que finalmente no entró en este último trabajo, quizá precisamente porque fue una de las primeras que compuso y, a la hora de elegir el tracklist definitivo, ya se había cansado de ella en cierto modo.

Ya hace unas semanas os hablamos de esta edición de lujo en la cual podemos encontrar este trabajo en un precioso vinilo de color rojo. Ahora, disfrutemos de esta canción inédita de los australianos.