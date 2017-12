Tame Impala, Alice In Chains y Franz Ferdinand encabezan una nueva tanda de confirmaciones en Mad Cool Festival

Cuando ayer vimos que volvía el mapa y las coordenadas de Mad Cool, nos podíamos imaginar que íbamos a tener novedades del festival madrileño, pero quizá no nos imaginábamos tener tantas…

Para empezar, Tame Impala, Alice In Chains y Franz Ferdinand son los principales reclamos de esta tanda de confirmaciones. La formación australiana encabezada por Kevin Parker se une a la jornada del jueves para traernos las increíbles canciones de discos como Lonerism y Currents en la que será una de las citas más irresistibles del fin de semana. La banda de Seattle completa un doblete mágico para los amantes del grunge después del anuncio de Pearl Jam como cabezas de cartel de la jornada del jueves, mientras que los escoceses volverán a hacer bailar al público de Madrid con su nueva formación y su esperado Always Ascending, que saldrá a la venta el próximo 9 de febrero.

Otros nombres que se unen al cartel son Jain, Kaleo, Porches, Portugal The Man, LP, Frankie Cosmos, Erol Alkan, Gang of Youths, Polo & Pan Live, Fidlar, Bed Rugs, The White Buffalo, The Last Internationale, Haux, Sofi Tukker, Maya Jane Coles, Rival Sons, Hurray for the Riff Raff, The Bloody Beetroots y Fatima Yamaha.

Por parte nacional, tenemos confirmaciones tanto de bandas consagradas como emergentes como Maga, Núria Graham, Niña Coyote eta Chico Tornado, Agoraphobia, Kase.O, Conttra y Modelo de Respuesta Polar.

Y ojo, echando un vistazo al cartel, ninguna de estas bandas ocupa el lugar de los cabezas de cartel de la noche del viernes, así que Mad Cool aún tiene algún que otro bombazo que soltarnos. Nada mal, ¿no?