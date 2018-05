SZA y Donald Glover unen fuerzas en el nuevo videoclip de la artista

SZA ha publicado un nuevo vídeo para la canción Garden (Say It Like Dat), extraída de su exitoso disco debut CTRL. Por si fuera poco con esto, cuenta con la participación de Donald Glover haciendo el papel de su pareja.

Glover sigue siendo una de las personalidades de moda y de las más comentadas en el mundo de la música en las últimas semanas, gracias a su álter ego artístico Childish Gambino. Especialmente después de que éste lanzase su sensacional vídeo para This Is America, del que se está hablando en todo el mundo, desde su publicación, debido a la cruda crítica a la política de armas en Estados Unidos.

Devolviendo el favor

Recordemos que SZA también participa brevemente en este comentado This Is America, así que ha sido una forma de devolverse el favor mutuamente. Con canciones como éstas y el enorme talento que ambos tienen, seguro que seguiremos oyendo hablar de ellos en los próximos meses.

De hecho, Childish Gambino estará el próximo 12 de julio en el Bilbao BBK Live. Será una de sus dos únicas actuaciones en toda Europa en 2018. Y desde luego, aquellos amantes de Star Wars verán muy pronto a Glover haciendo el papel de Lando Carissian en la nueva película sobre la juventud de Han Solo.