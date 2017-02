Swans anuncia la reedición de “The Great Annihilator”

Los fans de Swans están de enhorabuena. La banda estadounidense ha anunciado la reedición de uno de sus álbumes, The Great Annihilator, más concretamente, publicado en 1995. El lanzamiento del mismo está previsto para el 28 de abril, y corre a cargo de los sellos Young God Records y Mute.

La nueva edición de este LP estará disponible tanto en formato vinilo como en CD. Ambos serán doble, incluyendo éste último el debut en solitario de Michael Gira, Drainland. Ha sido remasterizado por Doug Henderson, tras el descubrimiento por parte de Bill Rieflin de una serie de cassettes donde había unas sesiones inéditas sin haber sido tratadas hasta ahora. El propio Gira ha descrito este hecho como una gran revelación de efecto sonoro.

La reedición de The Great Annihilator no es la única que Swans ha llevado a cabo, ya que en 2014, el grupo publicaba en formato vinilo, Filth, el álbum con el que debutaron en 1983. Los discos White Light From the Mouth of Infinity (1991) y Love of Life (1992), también han vuelto a ver la luz de una manera renovada, para disfrute de sus seguidores.