Superchunk ofrecen nuevos detalles de su próximo disco

La banda de rock alternativo estadounidense ha anunciado que su futura referencia se llamará What A Time To Be Alive. Llegará el próximo 16 de febrero vía Merge, cinco años después de su anterior LP, I Hate Music. Además Superchunk han compartido un vídeo con la letra y la canción homónima del disco.

El álbum, que ha sido mezclado por el productor Beau Sorenson, incluye partes vocales de fondo de artistas como Sabrina Ellis, Katie Crutchfield (Waxahatchee), Stephin Merritt, Skylar Gudasz y David Bazan. Al parecer se trata de una meditación sobre lo ocurrido en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses. Así lo ha expresado Mac McCaughan en un comunicado: “el álbum trata de muchas cosas, por supuesto, pero mayormente sobre la ansiedad y lo peor de estar en un incipiente autoritarismo. Sería extraño estar en un grupo, e ignorar completamente las circunstancias que nos rodean en nuestras vidas y en las que nuestros hijos van a crecer.”

La gira norteamericana comenzará el próximo enero y más adelante llegará a Europa. Justo ayer se sabía que participarán en la próxima edición del festival madrileño Tomavistas. The Jesus & Mary Chain también estarán en la nueva nómina de artistas del evento que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo.