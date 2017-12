Sufjan Stevens revela un nuevo vídeo para ‘Life with Dignity’

El artista norteamericano ha compartido un nuevo vídeo para el tema Life with Dignity, extraído de su último trabajo The Greatest Gift como un remix de su anterior Death With Dignity del álbum Carrie and Lowell de 2015. El remix ha sido a cargo de Helado Negro.

En el vídeo se puede ver a tres pacientes de cáncer, de diferente edad, a lo largo de su particular lucha contra la enfermedad. Por ahora solamente se puede ver en Apple Music, bajo suscripción.

Hace poco, Stevens compartía un vídeo musical para The Greatest Gift además de dos versiones de una nueva canción, bajo el nombre de Tonya Harding, dedicadas a la famosa patinadora estadounidense.