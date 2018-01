Sufjan Stevens estrena el vídeo de ‘Mystery of Love’

La recta final del pasado 2017 llegaba, para los fans de Sufjan Stevens, con un abundante puñado de música del de Detroit. A finales de noviembre era el turno de The Greatest Gift Mixtape, un compendio de rarezas, remezclas y maquetas de las sesiones de su álbum de 2015 Carrie & Lowell.

Más adelante, a principios de diciembre Stevens revelaba dos versiones de un nuevo tema en torno a la figura de Tonya Harding, ex patinadora sobre hielo estadounidense y dos veces campeona olímpica: Tonya Harding (In D Major) y Tonya Harding (In E♭ Major).

Y ahora le ha tocado al vídeo de Mystery of Love, canción que Sufjan Stevens había revelado en agosto como parte de la banda sonora de Call Me By Your Name, adaptación cinematográfica de Luca Guadagnino sobre la homónima novela de André Aciman. El videoclip combina fragmentos de la película con tomas de la colección del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

Además de esta canción, Stevens contribuyó con otras dos a la película: Visions of Gideon y un remix de Doveman de su canción Futile Devices.