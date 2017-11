Sufjan Stevens aporta dos canciones inéditas en una nueva banda sonora

Gracias a la banda sonora de la película Call Me By Your Name, podemos disfrutar de nueva música de Sufjan Stevens. Tras su estreno en el Festival de Sundance a principios de año, ahora podemos escuchar las piezas compuestas por Stevens para su banda sonora tituladas ‘Mystery Of Love’ y ‘Visions of Gideon’, además de una remezcla de su canción ‘Futile Deviced’ de su disco Age Of Adz.

No se trata del único artista que podemos encontrar en esta banda sonora, que también incluye composiciones de Ryuichi Sakamoto, Giorgio Moroder, The Psychedelic Furs y John Adams, entre otros.

Está siendo un mes repleto de novedades de Stevens, quien recientemente nos dejó escuchar un tema inédito titulado ‘Wallowa Lake Monster’. Nosotros, como siempre, encantados de tener novedades del genial cantante.