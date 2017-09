“Subaru Nights”, nuevo single de Fat White Family y Childhood

Insecure Men, la banda formada por Saul Adamczewski y Ben Romans-Hopcraft, ambos pertenecientes a los grupos Fat White Family y Childhood, respectivamente, ha sacado un nuevo single llamado Subaru Nights con Fat Possum Records.

Una pista que podría ser perfectamente parte del soundtrack de la serie Utopía, este single es el primer tema oficial de la banda. Los tonos retro y los toques psicodélicos son completamente opuestos a lo que estamos acostumbrados a escuchar en los otros dos grupos a los que pertenecen. No es técnicamente su primer lanzamiento ya que ofrecieron un álbum de covers titulado Karaoke For One Vol. One a principios de este año.

Adamczewski ha afirmado para la revista The Quietus: “Realmente queríamos sonar muy británicos, o ingleses, supongo, y suburbanos pero con un ambiente hawaiano. Queríamos tener un ambiente de fiesta de los años 70, como que un show de Mike Leigh o Abigail’s Party. No estoy seguro de si esto se traduce en absoluto en cómo la canción salió pero en cierto modo estábamos tratando de conseguir una voz de estilo Robert Wyatt, con lo que realmente cantaba mi corazón”.

Insecure Men se formó en un primer momento por Saul Adamczewski, su compañero de escuela Ben Romans-Hopcraft y Nathan Saoudi en 2015. El grupo finalmente contó con Saul (voz / guitarra) y Ben (bajo / backing vocals), Marley Mackey, Victor Jakeman quien toca el órgano, Joe Isherwood a los teclados y el saxofonista Alex White.