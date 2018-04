Stormzy y Everything Everything colideran las nominaciones de los Ivor Novello

Los premios, con más de 60 años de historia, los presenta la Academia Británica de Letristas, Compositores y Autores. Hoy, 24 de abril, han anunciado los nominados de todas las categorías y tres nombres se han impuesto al resto.

Stormzy, Ed Sheeran y Everything Everything colideran los Ivor Novello con dos nominaciones. Entre el resto de candidatos podemos encontrar otros artistas contemporáneos como Sampha, Dave, This Is The Kit o Raleigh Ritchie.

También destaca la presencia de Mica Levi por la banda sonora escrita para el biopic de Jackie Kennedy, Jackie. Además, la banda Daughter está nominada por la música compuesta para el videojuego Life is Strange: Before the Dawn.

Puedes ver a continuación algunas de las candidaturas a los premios que se otorgan el próximo 31 de mayo.

Mejor canción musicalmente y líricamente

Can’t Do – Everything Everything Magnificent (She Says) – Elbow (No One Knows Me) Like the Piano – Sampha

Mejor canción contemporánea

Cola – Camelphat y Elderbrook Don’t Cry For Me – Stormzy, Varren Wade y Wizzy Wow Question Time – Dave y Fraser T Smith

Trabajo más celebrado

Castle on the Hill – Benny Blanco y Ed Sheeran Human – Jamie Hartman y Rag’n’Bone Man Shape of You – Steve Mac, Johnny McDaid y Ed Sheeran

Mejor álbum