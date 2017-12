Stormzy se corona como el Mejor Artista de 2017 para la BBC

Ya hay ganadores para los prestigiosos BBC Music Awards 2017, y los grandes triunfadores del año han sido Stormzy, Foo Fighters, Rag N Bone Man y Declan McKenna.

La cuarta edición de estos galardones anuales ha supuesto la coronación definitiva de Stormzy como uno de los artistas británicos más importantes de la actualidad al ser coronado con el premio al Artista del Año, poniendo el broche de oro final a un año mágico para él.

El reconocimiento a la Mejor Actuación en Directo del año fue para Foo Fighters y su inolvidable concierto encabezando el festival de Glastonbury, mientras que Rag N Bone Man y su disco Human se hicieron con el premio al Disco del Año, habiendo sido el álbum debut más vendido en UK en el año 2017. Por otra parte, Declan McKenna y su álbum debut What Do You Think About The New Car se hicieron merecedores al premio BBC Music al Artista del Año.