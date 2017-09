Sting, Lana del Rey o Philip Glass participarán en el tributo a Leonard Cohen

En noviembre hará un año de la muerte de la leyenda musical Leonard Cohen, y acabamos de saber que Lana Del Rey, Elvis Costello, Sting, Philip Glass o Feist serán algunos de los artistas que participarán en el tributo a la estrella en el aniversario de su muerte.

Wesley Schelz, Jeremiah Fraites, k.d. lang, Damien Rice, Patrick Watson (The Lumineers) o su propio hijo, Adam Cohen, también tendrán una colaboración especial en el Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen, que tendrá lugar en el Montreal Bell Center de Canadá el 6 de noviembre.

“Mi padre me dejó una lista con algunas instrucciones antes de que él falleciera: ‘Colocadme al lado de mi madre y mi padre. Haced un pequeño memorial para los amigos y familiares más cercanos en Los Ángeles y si quieres un evento público, hacedlo en Montreal’” – comentaba su hijo sobre el tributo musical. “Veo esto como el final de los deberes que de los que me dejó a cargo mi padre. Que nos juntáramos en Montreal para hacer sonar las campanas que todavía pueden sonar.”

Los organizadores de este evento seguirán anunciando diferentes artistas y actores que se unirán al cartel para recitar algunos de los poemas de Cohen.

Las entradas para el concierto tributo, el cual será también filmado para un especial, saldrán a la venta este próximo 23 de septiembre vía evenko.ca

Además, tres días antes del tributo Tower of Song, el 9 de noviembre, el museo de Montreal abrirá sus puertas a una exhibición dedicada al artista, que llevará el nombre de Leonard Cohen: A Crack in Everything.