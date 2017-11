Steven Munar, de vuelta con “Violet Koski”

El pasado jueves, 2 de noviembre, Steven Munar regresó a la actualidad musical con la publicación de un nuevo álbum de estudio junto a The Miracle Band. Un trabajo discográfico, de título Violet Koski (La Cupula Music, 2017), producido por Marc Tena y el propio músico.

Dedicado a su abuela materna, fallecida hace dos años, el disco es el más ecléctico de la carrera del anglomallorquín, según sus propias palabras, con un sonido que evoca a diversos artistas y grupos como David Bowie, The Beatles, Johnny Cash, The Kinks, Talking Heads, Nick Cave o King Crimson.

Sin renunciar al espíritu experimental que caracteriza la obra del ex The Tea Servants, el álbum contiene incluso una canción de título “Mother”, adaptación de un poema que su madre, la escritora Heather Smith, dedicó a su progenitora nada más fallecer. Abuela a la que Steven también dedica el título del disco, recogido del nombre con el que su madre se refiere a ella en uno de sus cuentos.

Grabado y mezclado por Marc Tena entre julio y septiembre de 2017 en Sol de Sants Studios, Violet Koski lo conforman los siguientes temas:

1. Everytime I Close The Doors

2. Hear Me Calling You

3. Stillness

4. Wasteland

5. Picture, Postcards And Other Things

6. Fuck Your Vanity

7. Stunned

8. Lonely Hearts, Where Do They Go

9. In The Meantime

10. Feel Me

11. Mother

12. Hey, Hey, Hey (Re Do It Again)

13. Never Believe

14. Prayer Without Words

Steven Munar & The Miracle Band estarán presentando el disco en la barcelonesa sala BeGood el próximo 1 de diciembre, en el marco del Curtcircuit 2017.

Siete días después, el día 8 de diciembre, el Novo Café Lisboa será el escenario de la puesta de largo del álbum en Mallorca.