Joe Keery (Steve en Stranger Things) canta en la nueva canción de su banda Post Animal

Los actores de Stranger Things siguen empeñados en demostrarnos su talento musical. Después de que Finn Wolfhard estrenase canciones al frente de su banda Calpurnia y Gaten Matarazzo (Dustin) hiciese su debut en directo con una banda de versiones, ahora podemos escuchar a Joe Keery, más conocido como Steve Harrington en la famosa serie, cantando en la nueva canción de su banda Post Animal, titulada Ralphie.

La canción pertenece a su disco de debut When I Think Of You In A Castle, en cuya preparación Keery ha sido un actor fundamental. “A principios de 2015, Joe se unió a nuestra banda y rápidamente se convirtió en uno de nuestros mejores amigos. Ha desempeñado un papel vital en Post Animal y en la creación de todos los lanzamientos musicales que hemos tenido o planeado hasta el momento, incluidas sus voces y su trabajo de guitarra en When I Think of You in a Castle. No sorprende que nuestro increíblemente talentoso Joe haya tenido éxito en otras actividades artísticas, y por esa razón ya no es un miembro activo de gira de Post Animal. Planeamos crear más magia con él en el futuro ya que nuestra afición por la colaboración musical sigue siendo fuerte“.

A pesar de que no les acompañe en la gira, podemos descubrir el talento de su voz cómodamente en esta canción. ¿Qué os parece?