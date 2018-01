2018 viene con mucha fuerza y muchos artistas que vuelven a pisar escenario español tras unos años, como es el caso del grupo Stereophonics, que visitarán Barcelona el 2 de febrero en la Sala Apolo y el 3 de febrero La Riviera en Madrid.

Estos vendrán a presentarnos Scream Above The Sounds, su nuevo álbum que publicaron el 27 de octubre del pasado año.

“Creo que Scream Above The Sounds refleja una evolución. Intentamos encontrar cosas nuevas y descubrir lo que a la gente les gusta más de nosotros” contaba Richard el bajista sobre el lanzamiento de este nuevo trabajo.

Son ya veinte años desde su álbum debut Word Get Around y por fin podremos volver a escucharlos en directo con algunos de sus clásicos como Dakota, Have a Nice Day o Maybe Tomorrow.

Las entradas se colgaron a la venta con el lanzamiento de su último trabajo y para noviembre ya habían agotado entradas en La Riviera así que, date prisa y compra tu entrada para Barcelona y no te quedes sin escucharlos en directo porque merecen mucho la pena.

Podéis adquirir las entradas a través de Live Nation, Ticketmaster y toda la red Ticketmaster (FNAC, Halcón Viajes y Carrefour).