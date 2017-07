Stereophonics regresa con nuevo trabajo

Stereophonics es una banda que cuyo mejor adjetivo sería incombustible. Con 25 años en la carretera y nueve álbumes de estudio en sus espaldas, Kelly Jones y los suyos están de enhorabuena y confirman que en 2017 verá la luz el décimo trabajo.

Los galeses han informado a través de las redes sociales que Scream Above The Sounds verá la luz en breves, aunque tenemos que esperar a que pase el tórrido verano ya que se plantea el lanzamiento para el 3 de noviembre. Pero esto no es todo ya que dispuestos a hacernos la espera algo más liviana, han dado salida a su primer single bajo el evocador título All in one night, que os dejamos a mano para que no dejéis de escucharlo:

Además, ya listos a desvelar, han decidido compartir además la lista de canciones que formarán parte de este esperado trabajo:

Caught By The Wind

Taken A Tumble

What’s All The Fuss About?

Geronimo

All In One Night

Chances Are

Before Anyone Knew Our Name

Would You Believe?

Cryin’ In Your Beer

Boy On A Bike

Elevators

Por el momento las fechas de la gira son contadas y no está previsto que vengan por aquí pero no desesperemos, sí suelen ser asiduos a venir por España.