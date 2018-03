Stephen Malkmus and the Jicks anuncian disco y comparten tema

El miembro fundador de Pavement despertaba del letargo su segundo proyecto en febrero. Stephen Malkmus and the Jicks anunciaban entonces las primeras fechas de 2018 y compartían el primer sencillo de un nuevo disco. Ahora, por fin conocemos más detalles del álbum en el que encontraremos aquel Middle America.

Sparkle Hard, sucesor de Wig Out at Jagbags (2014), llegará el próximo 18 de mayo vía Matador Records. Además, han mostrado una segunda carta de presentación, Shiggy, disponible de escucha en las diferentes plataformas digitales.

Colaboración de Kim Gordon

El nuevo trabajo de Stephen Malkmus and the Jicks contiene también una colaboración con Kim Gordon (Sonic Youth) en la pieza Refute. El propio Malkmus ha comunicado sus impresiones del lanzamiento: “Está refinando lo que estamos haciendo. Estuve intentando mantenerlo directo, en mayor medida. He sido ‘zigzagueante’ y me gusta eso, pero quería mantenerlo hermético, incluso si hay algunas canciones largas”.

Stephen Malkmus and the Jicks comenzarán a girar en junio por Estados Unidos. Sin embargo, hoy mismo se han conocido las primeras fechas en Europa del conjunto. El mes de octubre recorrerán varios países (desde Inglaterra a Holanda), sin parada en España de momento.