Stay versionan el “Rock and Roll Woman” de Buffalo Springfield para presentar su nuevo EP

Hace poco, nos enterábamos a través de Big Thing Music quelanzarán el, en formato digital, un nuevo EP titulado Always Here, para el que han vuelto a contar con la producción deal igual que en su último LP The Mean Solar Times, y con la colaboración estelar de

Después de estrenarlo en Disco Grande de Radio 3, ya podemos escuchar un adelanto, la versión que han realizado del clásico Rock and Roll Woman de Buffalo Springfield. Se trata de una de las cinco canciones que podremos encontrar en este lanzamiento: dos originales de Stay (Always Here y You Know Is Right ft. Andy Bell) y tres grandes versiones, la ya mencionada Rock and Roll Woman de Buffalo Springfield junto a Where Have All The Good Times Gone de The Kinks y Every Christian Lion Hearted Man Will Show You de The Bee Gees.

Por el momento, y hasta finales de octubre, solo estará disponible la versión física del mismo, que ya podéis encargar a través de su sello Fruits de Mer en este enlace.