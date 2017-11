Stay llevará su nuevo EP en directo a Madrid, Barcelona, Guadalajara y León

Después de arrancar la gira de presentación de su nuevo EP Always Here en el festival WOW POW! de Tarragona,se preparan para llevar sus nuevas canciones ante el público de, sus próximas fechas confirmadas.

La primera parada les llevará el próximo viernes 17 de noviembre a la Sala Maravillas de Madrid, un concierto para el que ya puedes comprar las entradas aquí. Un día después, sábado 18 de noviembre, podremos disfrutarles en el Ateneo Arriaca de Marchamalo en Guadalajara.

Una semana después, el viernes 24 de noviembre, llegará una fecha muy especial para la banda, ya que podrán presentar su nuevo EP en casa, en la Sala Sidecar de Barcelona, una cita imprescindible dedicada a la psicodelia para la que las entradas ya están a la venta aquí y que contará con invitados muy especiales.

Finalmente, al menos por el momento, tendremos al quinteto el próximo 9 de diciembre en el Purple Weekend de León (entradas a la venta aquí).

Recordemos que, para este recién publicado Always Here, Stay han contado de nuevo con la producción de Owen Morris (Oasis, The Verve) y la colaboración de Andy Bell (Ride, Oasis, Beady Eye) para grabar este total de cinco canciones, dos de ellas originales de la formación barcelonesa y tres versiones neo-psicodélicas de tres hits de finales de los 60 de Buffalo Springfield (Rock and Roll Woman),The Kinks (Where Have All The Good Times Gone) y Bee Gees(Every Christian Lion Hearted Man Will Show You).

En resumen, os dejamos todas las fechas a continuación:

– 17 de noviembre en la Sala Maravillas de Madrid (entradas a la venta aquí)

– 18 de noviembre en el Ateneo Arriaca de Marchamalo (Guadalajara) junto a The Viriats.

– 24 de noviembre en la Sala Sidecar de Barcelona (entradas a la venta aquí)

– 9 de diciembre en el Purple Weekend en León (entradas a la venta aquí)