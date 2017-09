Stay confirman los detalles de su nuevo EP y anuncian los primeros conciertos de presentación

Stay, quinteto de rock psicodélico procedente de Barcelona con una larga trayectoria a lo largo de cinco discos y varios EPs publicados tanto aquí como en el Reino Unido, lanzarán el próximo 25 de septiembre un nuevo EP titulado Always Here, en el que han vuelto a contar con la producción de Owen Morris (Oasis, The Verve), al igual que en su último EP The Mean Solar Times, y con la colaboración estelar de Andy Bell (Oasis, Ride, Beady Eye).

Se trata de un total de cinco canciones, dos originales de Stay (Always Here y You Know Is Right ft. Andy Bell) y tres grandes versiones de Rock and Roll Woman de Buffalo Springfield, Where Have All The Good Times Gone de The Kinks y Every Christian Lion Hearted Man Will Show You de The Bee Gees.

Por el momento, y hasta finales de octubre, solo estará disponible la versión física del mismo, que ya se puede encargar a través de su sello Fruits de Mer. El EP vendrá acompañado de un DVD bonus con el Making of de su último disco, The Mean Solar Times, del que ya podemos ver un teaser.

Por otra parte, Stay ya han anunciado las próximas fechas en las que podremos disfrutarles en directo. Destaca la presentación oficial del EP en Madrid y Barcelona, que tendrán lugar los días 17 (Sala Maravillas) y 24 de noviembre (Sala Sidecar, entradas a la venta aquí), así como su participación en la próxima edición del Purple Weekend en León entre los días 6 y 9 de diciembre.

Además, estarán en el 28 de octubre en el Festival Wow Pow en la Sala El Cau de Tarragona y el 18 de noviembre en el Ateneo Arriaca de Marchamalo (Guadalajara) junto a The Viriats.