Starsailor vuelven con “Take a little time” tras ocho años de silencio

Es algo más que patente que Reino Unido es una cantera de bandas asombrosas desde el comienzo de los tiempos y que siempre ha habido momentos punteros donde parecía que las formaciones musicales se multiplicaban por mil.

En una de las olas de bonanza aparecieron Starsailor, que aunque datan su origen en el año 2000, vivieron su máxima gloria gracias a Silent is easy y la canción más radiada de este álbum, Four to the floor, en el año 2003. Generaron altas expectativas con este trabajo pero como en todos los ámbitos de la vida y especialmente en el sector musical, el canibalismo del mercado te come si no te reinventas. En 2005 y 2009 lanzaron nuevos discos pero su espectro se disolvió hasta ahora.

Tras ocho años de silencio y aunque la banda ha tenido varios conatos de reunión, ha sido ahora cuando han dado un paso adelante anunciando su regreso para el día 1 de septiembre con un nuevo largo titulado All is life y que contendrá las siguientes canciones:

1. Listen To Your Heart

2. All This Life

3. Take A Little Time

4. Caught In The Middle

5. Sunday Best

6. Blood

7. Best Of Me

8. Break The Cycle

9. Fallout

10. FIA (F**k It All)

11. No One Else

El primer single que han sacado de este quinto álbum ha sido Take a little time, que les viene como anillo al dedo tras este periodo tan dilatado de reflexión, y ya podemos escucharlo:

Ahora a esperar el disco al completo. La verdad que ha sido una sorpresa ya que muchas bandas de su quinta se diluyeron en su propio éxito y otras tantas se han visto muy relegadas al éxito local.

Esperamos que Starsailor vuelvan a sus años de esplendor.