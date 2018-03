St. Vincent acompañará a Sufjan Stevens en su actuación en la Gala de los Oscar

¿Tienes ganas de ver mañana los Oscar 2018? Pues ahora te damos una razón más para que mañana estés pegado al televisor, ya que, como ya sabes, Sufjan Stevens actuará durante la gala interpretando su nominada canción Mystery of Love, que quizá le haga ganar su primer Oscar, pero la novedad es que le acompañará en el escenario nada menos que St. Vincent.

Pero Annie Clark no será la única invitada de excepción para acompañar a Stevens, que tendrá el apoyo en directo de artistas y músicos de tanto talento como Moses Sumney, Chris Thile, Casey Foubert de The Shins y James McAlister.

Nominados a Mejor Canción Original

Quizá este Mystery of Love consiga uno de los cuatro posibles premios a los que aspira la celebrada película Call Me By Your Name, para lo que tendrá que “derrotar” a Mary J. Blige cantará Mighty River de Mudbound; Miguel, Gael Garcia Bernal y Natalia Lafourcade tocarán Remember Me de Coco, Common y Andra Day tocarán Stand Up For Something de Marshall, y Keala Settle cantará This Is Me de The Greatest Showman.

Sea como sea, lo que sí es seguro es que podremos disfrutar del talento de Stevens y Clarke sobre el escenario en la gran celebración del cine.