St. Vincent se hace la cirugía en el vídeo de “Los Angeless”

Annie Clark, más conocida por su nombre artístico St. Vincent, ha compartido el videoclip de uno de los temas de su próximo LP. La filmación de Los Angeless, dirigida por Willo Perron (colaborador ocasional de Kanye West), trata de parodiar la vida social de los habitantes angelinos. Para ello, la artista hace uso de varios clichés de la sociedad de la ciudad californiana como el yoga o las operaciones plásticas, además de utilizar un agotador tono pastel para dar color a la cinta.

La canción, perteneciente al nuevo álbum que saldrá el 13 de octubre vía Loma Vista, fue editada el mes pasado. Del disco, que llevará por titulo Masseduction, también adelantó en su día la pieza New York. Aparte, recientemente ha contribuido en una campaña publicitaria de la marca de bisutería Tiffany and Co. con una versión de los Beatles.

Para presentar el nuevo trabajo, en el que colabora Kamasi Washington junto a otros muchos artistas, Clark programó una extensa gira denominada Fear The Future. El tour comenzará el 7 de octubre en Los Angeles, para seguidamente visitar Europa en el mismo mes. De momento, no hay ninguna fecha programada en España; por ello, habrá que esperar como mínimo hasta el próximo 2018.