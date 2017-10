St Vincent presenta dos temas nuevos en directo

Esta misma semana, concretamente el viernes 13, sale a la venta Masseduction el nuevo álbum de St. Vincent y la cantante decidió adelantar a sus fans un par de temas más en su concierto de Los Ángeles hace un par de noches.

Hang On Me y Pills, así se llaman estas dos pista que interpretó Annie Clark en The Red Bull Music Academy Festival poco después de tocar un puñado de algunas de sus cuatro álbumes anteriores. La artista no sólo regaló a sus seguidores esta experiencia única e irrepetible sino que, además, interpretó los sencillos hasta el momento por lo que el público pudo disfrutar del disco casi al completo.

St Vincent se encuentra inmersa en la gira “Fear The Future Tour” y adoptará Masseduction con frecuecia a partir de este fin de semana. Hay que recordar que este proyecto tiene un hermano mellizo, una versión alternativa grabada por la artista en colaboración con Thomas Bartlett, Doveman. Dicha versión no ha sido anunciada oficialmente sino que su rumor proviene de las palabras del escritor Kory Grow.