St. Vincent estrena nueva canción con colaboración de Cara Delevingne

No nos cansamos de tener novedades de St Vincent, y últimamente están siendo unas cuantas. Como es lógico, la artista está promocionando su próximo disco MASSEDUCTION, que sale a la venta este viernes 13 de octubre, y para ello hoy estrena una nueva canción titulada Pills, en la que cuenta con la colaboración de la modelo y actriz Cara Delevingne, con quién además mantuvo una relación sentimental.

Para esta canción, Annie Clark también ha contado con la participación de Jack Antonoff de Bleachers en la composición, así como de Kamasi Washington al saxofón y el productor Sounwave, quien ha trabajado en ocasiones con Kendrick Lamar.

Se trata de el tercer single que podemos escuchar de este trabajo después de New York y Los Ageless. De todos modos, os dejamos con el tracklist completo a continuación mientras esperamos a este viernes para disfrutar este nuevo álbum:

1. ‘Hang On Me’

2. ‘Pills’

3. ‘Masseduction’

4. ‘Sugarboy’

5. ‘Los Ageless’

6. ‘Happy Birthday, Johnny’

7. ‘Savior’

8. ‘New York’

9. ‘Fear The Future’

10. ‘Young Lover’

11. ‘Dancing with a Ghost’

12. ‘Slow Disco’

13. ‘Smoking Section’