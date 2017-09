St. Vincent confirma todos los detalles de “MASSEDUCTION”, su nuevo disco

Todo llega, y después de meses esperándolo y hablando de él, ya tenemos confirmación del nuevo disco de St Vincent. Se trata de MASSEDUCTION, título que se publicará el 13 de octubre a través de Loma Vista Recordings.

Según la propia autora, las temáticas de poder y sexo, las relaciones en peligro y la muerte son preocupaciones que atraviesan el álbum, el primero desde su exitoso álbum homónimo publicado en 2014. Guitarras y pianos, sintetizadores y cuerdas, y beats de batería resuenan enérgicos en los trece temas de MASSEDUCTION.

El álbum ha sido co-producido por St. Vincent y Jack Antonoff en los Electric Lady Studios de Manhattan, con grabaciones adicionales en Rough Consumer Studio en Brooklyn y Compound Fracture en Los Ángeles.

Para Annie Clark, MASSEDUCTION es la culminación de años componiendo, construyendo canciones a base de notas de voz, mensajes de texto y retazos de melodía que le venían a la cabeza mientras viajaba por todo el mundo. Los invitados especiales del disco incluyen a Thomas Bartlett al piano, Kamasi Washington al saxo, Jenny Lewis a las voces, y Sounwave en la producción de beats. Greg Leisz y Rich Hinman añaden pedal steel, y Tuck and Patti Andress contribuyen con guitarra y voz respectivamente en una selección de temas.

Además, también acaba de estrenar un nuevo adelanto titulado Los Ageless.

Os dejamos con el tracklist de este MASSEDUCTION:

1. Hang On Me

2. Pills

3. Masseduction

4. Sugarboy

5. Los Ageless

6. Happy Birthday, Johnny

7. Savior

8. New York

9. Fear The Future

10. Young Lover

11. Dancing with a Ghost

12. Slow Disco

13. Smoking Section