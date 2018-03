Spotify confirma su salida a Bolsa el próximo 3 de abril.

Atentos brokers, porque Spotify sale oficialmente a Bolsa. A finales del pasado mes la plataforma anunció sus esperadísimos planes para salir a Bolsa, con una valoración reportada de $ 23 mil millones.

La plataforma de streaming musical ya ha dado a conocer los detalles de esta salida a Bolsa durante una conferencia con potenciales inversores en Nueva York. Y es que Spotify anunció este jueves que comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York el próximo 3 de abril, en uno de los estrenos bursátiles más esperados del año.

En lugar de emitir nuevas acciones, Spotify anunció sus planes de renunciar a una oferta pública inicial tradicional y, en cambio, participar en una rara cotización directa en el mercado bursátil, ofreciendo directamente sus títulos actuales en el mercado, y fijando su precio en función de la oferta y la demanda, operación ésta conocida como direct listing.

Según las palabras de su fundador, consejero y delegado Daniel Ek: “El modelo tradicional para hacer pública una compañía simplemente no nos va muy bien”. Ek defiende, además, que la empresa está adecuadamente capitalizada y no necesita fondos adicionales, por lo que prefiere esta opción para que el proceso sea más transparente y permita a cualquier inversor, tanto a los grandes como a los más humildes, acceder a sus títulos en igualdad de condiciones. De esta forma, no se fijará un rango de precios para las acciones antes del inicio de las ventas como es lo habitual muchas salidas a Bolsa.

Spotify ha señalado que monetiza sus servicios a través de la publicidad y de las suscripciones, y que sus usuarios están altamente comprometidos. Según las cifras de la compañía, los usuarios de pago aumentaron un 46% el año pasado mientras que los usuarios activos mensuales han crecido un 29% a finales del año pasado.