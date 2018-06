Spiritualized vuelven con nuevo álbum después de 6 años: escucha dos nuevos adelantos

Esto era algo que se venía cociendo los últimos días: las redes de Spiritualized empezaban a llenarse de vídeos y teasers en código morse de lo que ha acabado siendo el anuncio de su nuevo álbum: And Nothing Hurt.

Así que buenas noticias para todo seguidor del rock espacial y épico de Jason Pierce que esperara con anhelo al sucesor de Sweet Heart Sweet Light. Si bien es cierto que aún tendremos que esperar al 7 de septiembre para tener en nuestras manos el trabajo completo (de la mano de Bella Union y Fat Possum), Pierce ha tenido bien compartir dos adelantos de su futura placa: I’m Your Man y A Perfect Miracle.

Sendos cortes representan todo lo que nos gusta de esta formación: tenemos el rock espacial y gradual de Spiritualized, el cual coge forma poco a poco empezando desde la base hasta llegar a un éxtasis divino. Con respecto a I’m Your Man, cabría destacar el rock suave que lo puebla, con una guitarra cálida llevando la voz cantante que acaba confeccionando un corte algo soul con unos toques de metales con mucho empaque. A Perfect Miracle trae la suavidad del folk etéreo muy Sufjan Stevens para culminar en un pasaje de violines luminosos que te llevan a una nueva dimensión.

Spiritualized han compartido un vídeo para I’m Your Man dirigido por Juliette Larthe. Jason Pierce también ha compartido unas declaraciones en relación a la posibilidad de tratarse este And Nothing Hurt de su último álbum de estudio como bien apuntan en Pitchfork:

Fui sincero sobre eso [que se tratara de su último trabajo] y todavía sigo pensando que será el caso. Fue un trabajo muy duro. Me sentía enloquecer. Era como no poder dar marcha atrás. Ahora estoy bien, pero es muy duro hacer un trabajo como este en solitario.

Recordemos también que Pierce se ha encargado de la grabación y producción de todo este álbum.

Por último, Spiritualized también han anunciado una gira que les llevará por España el próximo mes de noviembre. Concretamente, tendremos la oportunidad de verles el 2 de noviembre en la Razzmatazz de Barcelona y el 3 de noviembre en La Riviera de Madrid. Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 15 de junio a 32€.