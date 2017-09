“Sounds of the Old Days” es el vídeo adelanto del disco debut de AGO

AGO (alias artístico de Álvaro González) tiene todo preparado para estrenar su disco de debut Ocean, seas, us, cuya publicación está prevista para el 27 de septiembre, y ahora, unos días antes, nos deja ver el vídeo para Sounds of the Old Days.

Según las palabras del propio artista, Sounds of the Old Days “habla de recordar el pasado sin tristeza porque ha expirado, celebrando que lo hemos vivido. El videoclip trata de reflejar esta actitud. Es un vídeo sencillo, animado y positivo para representar esta idea y presentar el proyecto AGO y ponerle cara“.

Además, apúntate que AGO ofrecerá un concierto presentación oficial el sábado 30 de septiembre en la Sala ContraClub de Madrid, para el que las entradas estarán a la venta en puerta por tan solo 5 euros.

Ocean, seas, us (océano, mares, nosotros) es un título basado en un juego de palabras, ya que pronunciándolo se puede entender también “ocean sees us” (el océano nos ve). Se trata de un trabajo en el que AGO enfrenta ideas, reflexiones, sobre cómo afrontar la vida: desde un punto de vista positivo, hay que vivir, disfrutar, e intentar buscar la mejor manera de hacer lo que uno quiere. Una filosofía de vida a la que el autor ha llegado después de numerosas experiencias vitales a lo largo de los últimos años: la muerte de sus dos abuelos en los últimos años, muchos cambios vitales, laborales y personales, la situación del mundo actual, etc, todo ello ha influido en la composición de las canciones, siempre buscando un enfoque positivo a la hora de afrontar la realidad.

El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado en el estudio de Pablo Estrella entre septiembre de 2016 y mayo de 2017. El propio AGO ha producido las canciones y grabado todos los instrumentos, salvo lo que es MIDI y algunos arreglos adicionales de Pablo Estrella.