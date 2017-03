Sound Isidro remata una programación de auténtico lujo

Sound Isidro vuelve un año más, llevando la mejor música en directo a distintas salas de Madrid como La Riviera, Joy Eslava, Teatro Barceló, Penélope, Caracol, Siroco y Costello, en las que tendrán lugar los 24 conciertos del ciclo, en el que se darán cita un total de 50 artistas. Finalmente, se ha conformado un cartel que ha sido diseñado huyendo de estereotipos, convencionalismos y etiquetas, dando importancia a la innovación, el riesgo y la calidad musical.

A lo largo del mes de mayo, tendremos en la capital a bandas míticas como The Charlatans, 2 Many DJs o Siniestro Total, grupos que han marcado tendencia durante este año como King Gizzard & The Lizard, The Radio Dept o Shura, los grupos nacionales de mayor calidad como Melange, Toundra, Pablo Und Destruktion o Nueva Vulcano, bailaremos con Nicolá Cruz y El Guincho, se dará voz a Papaya, Captains, Brian Hunt, Tuya, Zelators o Me And The Bees, se celebrará la presentación del Canela Party con Aliment, La Plata y Sub-Actions, y llegarán las propuestas de Pharmakon, Hyperpotamus, Abdullah Minawy, Bala y las contrastadas de El Perro Del Mar, Get The Blessing, Onda Vaga o La Sra. Tomasa.

Las entradas ya están a la venta en WeGow.