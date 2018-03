Sonorama Ribera anuncia concierto presentación en Sevilla con Maga, Correos y Pol 3.14

El festival Sonorama Ribera quiere llegar al máximo de lugares posibles, y por ello llevarán hasta Sevilla la gira Espíritu Ribera el próximo 4 de mayo, cuando Maga, Correos y Pol 3.14 actuarán en la Sala Holiday de la capital hispalense.

Además, para aquellos que no tengan suficiente con esos conciertos, We Are Not DJs pondrán el broche final a la noche con una gran sesión a los platos. Las entradas ya están a la venta en la web oficial del festival y en ticketea.

Para Maga, será un concierto muy especial por partida doble. Por un lado, se trata de una de las bandas más importantes de la larga trayectoria del festival, y por otro, vuelven a actuar en su ciudad natal con su último trabajo Salto Horizontal bajo el brazo. Correos, por su parte, están a punto de publicar su nuevo disco bajo el nombre Terapia, Terapia, que presentan con un primer adelanto titulado No se apaga. En la misma situación está Pol 3.14, qué muy pronto presentará su nuevo trabajo del que el primer single se llama El camino inverso.

Sonorama Ribera llega hasta Sevilla, ¿te lo vas a perder?