Son lux anuncia nuevo disco y comparte una canción

La banda neoyorkina Son Lux ha anunciado que publicará pronto su nuevo trabajo, que sucederá a Bones, su último LP hasta la fecha compuesto por una decena de pistas. Se llamará Brighter Wounds y saldrá a la venta el 9 de febrero del año que viene vía City Slang.

Su primer sencillo ya puede escucharse gracias a un lyric vídeo compartido en su cuenta de YouTube. Dream State, así se llama, sale acompañando al tracklist del álbum, así como a casi una veintena de fechas con paradas en países como Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania y más. Según Ryan Lott, miembro fundador de Son Lux, la creación de este disco ha coincidido con momentos tan emblemáticos para él como el nacimiento de su hijo, la muerte de uno de sus mejores amigos por un cáncer y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Brighter Wounds:

01 Forty Screams

02 Dream State

03 Labor

04 Slowly

05 The Fool You Need

06 All Directions

07 Aquatic

08 Surrounded

09 Young

10 Resurrection

Gira de Son Lux:

02-12 Milan, Italy – Circolo Magnolia

02-13 Lausanne, Switzerland – Les Docks

02-14 Zurich, Switzerland – Mascotte

02-15 Lyon, France – Epicerie Moderne

02-16 Nantes, France – Stereolux

02-17 Brussels, Belgium – Ancienne Belgique

02-18 Lille, France – L’Aéronef

02-19 Paris, France – La Cigale

02-20 London, England – Scala

02-22 Amsterdam, Netherlands – Melkweg

02-23 Hamburg, Germany – Gruenspan

02-24 Berlin, Germany – Lido

02-25 Cologne, Germany – Gebaude 9

02-26 Munich, Germany – Ampere

02-27 Warsaw, Poland – Niebo

02-28 Prague, Czech Republic- MeetFactory

03-01 Vienna, Austria – Arena Wien

03-02 Budapest, Hungary – Dürer Kert

03-03 Istanbul, Turkey – Salon